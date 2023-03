Cuadrado potrebbe seguire la stessa strada di Cristiano

Juan Cuadrado e Cristiano Ronaldo potrebbero tornare nella stessa squadra. Il colombiano è l’oggetto del desiderio dell’Al Nassr, il club in cui gioca il portoghese

Il binomio Cristiano Ronaldo-Juan Cuadrado potrebbe ripetersi nella prossima stagione. Il giocatore della Juventus è uno degli obiettivi dell’Al Nassr. I due hanno giocato insieme nella Juventus per tre stagioni tra il 2018 e il 2020. Ora, l’Al Nassr vuole riunirli di nuovo per la stagione 2023-24, secondo quanto riportato da Sport Mediaset.

Il contratto di Cuadrado con la Juventus scade alla fine di questa stagione, quindi è libero di decidere la sua prossima destinazione. Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino quando Cuadrado era già nel club da tre stagioni, dopo essere passato dal Chelsea. I due hanno giocato insieme 99 partite, vincendone 65, pareggiandone 18 e perdendone solo 16. Ora, entrambi potrebbero raggiungere il centenario di partite insieme, ma tutto dipende dall’arrivo del “Cafetero” in Arabia Saudita.

Intanto sui social

“Ringrazio Dio per aver segnato ancora e di più in una partita che sarà sempre speciale. Ho attraversato un periodo di infortuni, di perdita di ritmo, ma i momenti difficili se li sfrutti ti portano a crescere, soprattutto nell’essere come Gesù, sapendo che tutto aiuta per il meglio +3“.

Alla fine del derby di Torino, qualche settimana fa così Cuadrado evidenziava la vittoria. Il calciatore colombiano, però, non sembra essere coinvolto come una volta e potrebbe lasciare presto. Per lui ci sarebbero anche voci italiane, Roma e Inter su di lui, ma tutto dipenderà da quello che vorrà fare. Non sembra voler “tradire” i bianconeri.