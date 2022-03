Cuadrado, rinnovo ad un passo con la Juventus

Juan Cuadrado e la Juventus sarebbero ad un passo dal rinnovare il contratto in scadenza al prossimo Giugno

Se il futuro di Paulo Dybala appare ancora come incerto, quello di un altro bianconero sembrerebbe essere ancora a Torino. Juan Cuadrado sembrerebbe essere vicinissimo al rinnovo. Il calciatore colombiano ama la Juventus, tanto da non voler ricevere aumenti di stipendio e chiedere un contratto più lungo.

Per ora si ragiona sulle stesse cifre attuali. Circa 4 milioni l’anno, con la Juventus che potrebbe offrire un contratto triennale o biennale con opzione per un ulteriore stagione. Le trattative per il suo rinnovo, dunque, sembrerebbero filar lisce e senza intoppi. Cuadrado vuole ancora la Juventus e viceversa.

La situazione sugli altri rinnovi e il termine di Arrivabene

Maurizio Arrivabene fissò la fine di Febbraio come termine decisivo per le trattative di rinnovo. Oltre a Juan Cuadrado, che sembra esser ormai vicinissimo, ci sono ben 4 giocatori su cui fare valutazioni. Mattia De Sciglio, Mattia Perin, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala.

Per De Sciglio ne abbiamo già parlato. Il calciatore ex Milan è stimatissimo da Allegri e la trattativa per il rinnovo sembra esser sulla via della conclusione. Si parla di 1.8 milioni netti annui, simili alle attuali insomma. Per Perin, notizia delle ultime ore, sembrerebbe esserci l’intesa per un rinnovo di uno o due anni ad 1.5 milioni di euro. Il portiere ex Genoa si sarebbe convinto a restare in bianconero, per fare il secondo.

Discorsi ben più complicati quelli per Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. L’italiano ha da poco cambiato agente, passando da Mino Raiola a Federico Pastorello, e le trattative sono in corso. Il giocatore è alle prese con una pubalgia e il suo rientro è ancora rimandato. Intanto si discute sulle cifre, con la Juventus che non si muove dai 2.5 massimo 3 milioni di euro di parte fissa. Attualmente l’ex Fiorentina percepisce 4 milioni di euro, ma a far la differenza potrebbero essere i bonus.

Per Paulo Dybala filtra parecchio pessimismo. Il giocatore potrebbe non rinnovare e ritrovarsi senza squadra nella prossima sessione. Non dovesse rinnovare potrebbe andarsene all’estero. Secondo quanto filtra dalla Spagna, le pretese finanziarie del giocatore potrebbero non essere soddisfatte. Di comune accordo con il suo entourage potrebbe partire a fine stagione.