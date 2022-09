Cuadrado, rinnovo più difficile

Si avvicina la scadenza di contratto per Juan Cuadrado. Il colombiano sembra però non essere nei piani della società bianconera

Juan Cuadrado sembra allontanarsi sempre più dal bianconero. Il calciatore colombiano continua ad avere problemi con la società, dopo che i rapporti si sono incrinati con il rinnovo di contratto fino al 2023.

La sua scadenza è ora fissata proprio per il 2023, con la Juventus che non sembra interessata ad un ulteriore rinnovo. Il giocatore dunque potrebbe finire la stagione da sicuro partente, con un addio a zero che appare possibile allo stato attuale delle cose.

Cuadrado in Premier League?

Vi è la possibilità che il colombiano possa ritrovarsi nuovamente in Inghilterra, dopo l’esperienza con il Chelsea. Il giocatore potrebbe trasferirsi a titolo definitivo già da gennaio, anche se appare un’ipotesi molto più complicata.

Negli scorsi mesi Tottenham e Everton avrebbero effettuato qualche sondaggio, con i bianconeri che avrebbero acconsentito ad una partenza a titolo gratuito del giocatore solo per l’estero. Infatti, la società preferirebbe evitare che il giocatore possa rafforzare la concorrenza e trasferirsi in un’altra big di Serie A.

Intanto, il giocatore sta vivendo un periodo non propriamente roseo in campo. Le prestazioni sono altalenanti e spesso risulta come uno dei peggiori in campo per i suoi. Tanti tifosi chiamano all’addio, con una speranza che va crescendo tra i supporter juventini. Il giocatore potrebbe presto lasciare, dopo un amore giurato ormai da anni ai colori bianconeri. Il rapporto sembra essere ormai freddo e l’addio potrebbe finire per essere l’unica soluzione.