Cucina professionale come scegliere

La cucina è il cuore pulsante di ogni attività di ristorazione. Per garantire la fluidità del servizio e l’efficienza delle preparazioni e rispettare tutte le norme igienico sanitarie vigenti, la cucina di ogni ristorante e attività del settore Ho.Re.Ca , deve essere di tipo professionale. Una cucina professionale è una cucina progettata strategicamente per rispettare appieno tutti i requisiti di legge e garantire lo svolgimento ottimale delle attività alla base di ogni ristorante, trattoria, hotel, pizzeria e non solo.

Come scegliere una cucina professionale?

Scegliere una cucina professionale non è un’operazione semplice, soprattutto se si ci si affaccia al mondo della ristorazione per la prima volta. Ma fortunatamente possiamo fare affidamenti a tutta una serie di suggerimenti utili per fare una scelta oculata e perfetta per le nostre peculiari esigenze.

Cucina professionale: cosa non può mancare

Cominciamo dal principio. Cosa non può mancare in una cucina professionale? Ciò che non può assolutamente mancare in una cucina di questo tipo sono 6 componenti principali che possiamo riassumere sostanzialmente in: attrezzature per il lavaggio, attrezzature per la preparazione del cibo, sistemi di cottura, dispositivi per la preparazione dinamica, conservazione e elementi neutri.

Tutte componenti che oltre a dover soddisfare determinati requisiti di legge, devono agevolare il lavoro del team e per questo devono essere disposti in maniera mirata. La disposizione è infatti un altro quid imprescindibile di ogni cucina professionale che si rispetti.

Dalla disposizione a catena di montaggio a quelle a isola, sono diverse le tipologie di disposizioni con cui poter progettare una cucina professionale e tutte sono realizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei locali nelle quali devono essere posizionate. Una cucina di questo tipo non può prescindere dal soddisfare requisiti di ergonomia, flusso di cibo e personale, igiene e sicurezza e proprio per questo motivo può essere progettata, realizzata e installata solo da professionisti del settore.

L’attrezzatura professionale

Una cucina professionale necessita di un’attrezzatura professionale. Che si tratti di una cucina completa o modulabile, poco importa, non si può prescindere dall’acquisto di impianti e apparecchiature di qualità, robuste e resistenti. Dalla refrigerazione alla preparazione dinamica, dalla cottura alla linea neutro, fino ad arrivare al lavaggio delle stoviglie e ai fabbricatori di ghiaccio, niente in una cucina professionale può essere lasciato al caso. Per questo bisogna affidarsi solo a tecnici e arredatori esperti in grado di offrire un servizio di pre e post vendita mirato, competente ed efficiente.

Proprio come il team di Breda Servizi Tecnici che si occupa da anni della progettazione di cucine industriali professionali. Un gruppo di lavoro di cui fanno parte tecnici qualificati muniti di patentino F gas e designer esperti in grado di concretizzare ogni progetto relativo alla realizzazione delle cucine professionali. Non solo, Breda Servizi Tecnici si occupa anche di tutti gli aspetti burocratici legati ai sistemi e alle tecnologie per la ristorazione, alla sicurezza e all’igiene alimentare fornendo consulenza per richieste ed autorizzazioni.

Flusso della cucina

Come scorre il traffico nella tua cucina? È questa una delle domande da porsi quando si è in fase di progettazione. Pianificare in anticipo questo flusso quotidiano garantirà alla cucina del tuo ristorante di ridurre al minimo ritardi ed errori e di far fluire in maniera semplice e dinamica, piatti e personale di servizio.

Visualizzare su mappa ogni aspetto del processo di ristorazione, garantirà una progettazione impeccabile di quella che è considerata l’anima di ogni locale dedicato alla ristorazione. Una cucina professionale, il cui progetto finale non può prescindere da requisiti strutturali e igienico-sanitari di base.

Requisiti cucina professionale

Una cucina professionale per essere a norma, deve innanzitutto ottemperare determinati requisiti. Tra quelli strutturali troviamo tutta una serie di dimensioni e altezza minime che solo un progettista specializzato in questa tipologie di cucine conosce ed è in grado di rispettare. Ed ecco perché la progettazione della cucina industriale realizzata da Breda Servizi è un fiore all’occhiello del nostro Paese. In secondo luogo, non meno importanti sono le norme igienico-sanitarie che pongono al centro salute e sicurezza, con l’obiettivo di eliminare batteri e contaminazioni in un’area così sensibile come la cucina di un ristorante.

In quest’area infatti vengono eseguiti sistemi di cottura diversi come ad esempio la cottura sottovuoto o cook and chill, che hanno bisogno di determinate temperature e attrezzature per essere eseguite al meglio. Attrezzature che assieme alle superfici, sono le parti su cui si concentra la maggior cura dedicata alla pulizia.

Una pulizia meticolosa che deve essere eseguita ogni giorno con le protezioni giuste e i detergenti specifici per evitare il rischio concreto di incorrere in un’intossicazione alimentare.

Come vedete sono tanti i requisiti da rispettare quando si ha a che fare con la progettazione e l’acquisto di una cucina professionale per uso industriale. L’allerta non è mai troppa e l’esigenza di rivolgersi solo ad aziende qualificate diventa un diktat imprescindibile per non incorrere in sanzioni e in problemi di tipo strutturale e igienico.