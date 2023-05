CUPEROSE: “SOSPESO” è il singolo d’esordio

Sospeso è il nuovo singolo di Cuperose, disponibile dal 17 maggio in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming digitale per La Tempesta Dischi, distribuito da Believe.

Sospeso è il singolo che sancisce l’esordio discografico di Cuperose, musicista e cantautore catanese già noto per diverse produzioni di musica elettronica sperimentale con il moniker whoisu. Il brano d’esordio, prodotto insieme a Simon Says!, nasce da uno stato emotivo confusionario ed oscuro, che sfocia in un dialogo interiore ancora più catastrofico, un momento consapevole seppur autodistruttivo, in cui chi canta trova paradossalmente pace e sollievo.

Distratto

Soltanto

Non farmi morire

Non farmi cadere

Qui

Cuperose è il progetto di Andrea Privitera, musicista, produttore e cantautore di Catania, spinto dalla necessità di condensare le influenze coltivate durante gli ultimi anni, dedicati alla produzione di musica elettronica sperimentale sotto lo pseudonimo “whoisu”. Artisti quali Burial, Four Tet, Bon Iver, ma anche Verdena, Radiohead, Afterhours, Elliot Smith sono stati incisivi nel raggiungimento della consapevolezza d’identità musicale che ha portato alla nascita del progetto che esordisce nel mercato discografico nella primavera del 2023 con il singolo Sospeso (La Tempesta Dischi).

