Custode apre il cimitero: ecco cosa ha trovato

I cimiteri sono da sempre considerati dei veri e propri luoghi di culto dove chi ha perso i propri cari può sentirli vicini. Ma non solo, perché sono anche luoghi che permettono di allontanarsi dal mondo esterno e dove il silenzio fa da padrone.

Di certo, il custode del cimitero sito a Cedegolo, comune in provincia di Brescia, non si sarebbe mai aspettato di trovarsi davanti ad una scena così agghiacciante come quella che si è verificata nelle scorse settimane.

All’apertura, infatti, il custode ha fatto la macabra scoperta. Un’auto con a bordo un uomo di 55 anni è precipitata all’interno del cimitero piombando sulle tombe dei defunti. Probabilmente un colpo di sonno o un malore, adesso tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

Per fortuna la storia ha un lieto fine. L’uomo che viaggiava sulla vettura, infatti, è stato trasportato in codice giallo in eliambulanza all’ospedale di Edolo. Buone le condizioni, quindi, del conducente nonostante l’impatto e i diversi metri di altezza.