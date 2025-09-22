Da bimbo d’oro a meteora nel Napoli: la storia del brasiliano soffiato al City

Fu definito il bimbo d’oro di una nuova generazione calcistica, con il Napoli che lo soffiò al Manchester City. Con i partenopei non ha mai giocato e non ha mai neppure inciso nel calcio che conta. Che fine ha fatto Leandrinho?

Un talento che sembrava poter esplodere, invece…

Stiamo parlando di Leandro Henrique do Nascimento, in arte “Leandrinho”, ex enfant prodige che il Napoli riuscì addirittura a soffiare al Manchester City. L’allora bimbo prodigio si mise in mostra con la maglia dei brasiliani del Ponte Preta, dove si è messo in mostra sin dalle giovanili.

Il classe ’98 fu subito adocchiato dalle grandi big del calcio europeo, con squadre come il Manchester City a volerlo. Lui, però, voleva l’Italia dove alla fine arrivò seriamente. Il giocatore brasiliano era voluto da Hellas Verona, Benevento, Udinese e il Napoli, con i partenopei che riuscirono alla fine a spuntarla per poco meno di 600 mila euro.

Un talento mai esploso

Nonostante le grandi aspettative, Leandrinho non ha fatto un granché. A Napoli non ha mai giocato effettivamente, finendo in una girandola di prestiti che hanno reso la carriera dell’esterno sinistro un vero e proprio tonfo. Un avanti e indietro tra Italia e Brasile che si è concluso quando il Red Bull Bragantino ha deciso di acquistarlo per 500 mila euro ad agosto 2020, per poi iniziare a girarlo in prestito nelle serie minori. La sua ultima squadra è stata proprio il Bragantino, dove ha terminato il contratto diventando svincolato ad agosto 2024. Ora l’ex bimbo prodigio è ancora svincolato e probabilmente lo resterà ancora per molto, salvo clamorosi colpi di scena. La sua carriera non sembra poter più decollare.