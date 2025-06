Da Cajuste a Simeone: i 10 nomi pronti ad andare via da Napoli

Giovanni Manna è pronto a vendere ben dieci giocatori della rosa partenopea. Antonio Conte avrebbe acconsentito alle cessioni di giocatori del calibro di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori

Le cessioni del Napoli possono finanziare il mercato

Non solo Victor Osimhen e i soldi derivanti da Khvicha Kvaratskhelia, i partenopei avranno tanti soldi da reinvestire sul mercato quest’estate per quella che si prospetta come una profonda rivoluzione. Tanti verranno ceduti e sono dieci i possibili partenti dal capoluogo campano. Giovanni Manna è pronto a regalare ad Antonio Conte una squadra che possa lottare sia in Champions League che riconfermarsi in campionato. L’obiettivo? Rivincere la Serie A.

I dieci partenti

Rientreranno dai prestiti Jens Cajuste, Jesper Lindstrom, Michael Folorunsho e Alessio Zerbin. Sono tutti destinati ad andar via, specialmente perché Antonio Conte non punta su nessuno di loro per il suo progetto tecnico. Probabili partenze per finanziare alcuni grossi colpi, invece, potrebbero essere quelle di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Da tenere d’occhio i quasi sicuri addii di gente come Rafa Marin, visionato dal Villarreal, Cyril Ngonge e Pasquale Mazzocchi. Tutti giocatori su cui Antonio Conte preferirebbe avere un upgrade, specialmente perché vuole creare una big ed avere una squadra che possa esprimere il suo calcio perfettamente.