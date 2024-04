Da campione con il Napoli a flop con il Bayern: stagione da incubo per Kim

Dopo aver vissuto un’annata incredibile con il Napoli, Kim Min Jae sta ora vivendo una stagione da incubo con il Bayern Monaco. Il difensore sud coreano è tra i peggiori giocatori dei bavaresi, che hanno già virtualmente perso il campionato in favore del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso

Quello di Kim Min Jae può dirsi uno dei migliori colpi di sempre per Aurelio De Laurentiis, sia in entrata che in uscita. La scorsa stagione il difensore sud coreano è stato uno dei migliori, se non il migliore, difensori della Serie A e del Napoli campione d’Italia tanto che il Bayern Monaco campione di Germania ha deciso di puntare su di lui.

50 i milioni spesi dai bavaresi per assicurarsi le sue prestazioni, che ne hanno fatto uno dei difensori più cari mai visti per quanto concerne l’Asia. Ventesimo tra i più costosi della storia di sempre, invece, ma che si è rivelato comunque un colpo scarno per il Bayern Monaco.

Una stagione da incubo

29 presenze, 1 gol e 2 assist per il difensore ex Napoli e Fenerbahce quest’anno. Una stagione fallimentare sotto ogni punto di vista, visto che il Bayern Monaco è rimasto in corsa solamente in Champions League ma rischia di non alzare alcun trofeo per la prima volta dopo un decennio fatto di successi clamorosi.

Il difensore ex Napoli rischia, davvero, di diventare uno degli investimenti più onerosi e fallimentari del club tedesco, visto che il prezzo di cartellino non è valso quello che, attualmente, sta dimostrando. Il giocatore potrebbe addirittura salutare a fine stagione, dovesse arrivare l’offerta giusta.