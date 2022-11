Da Di Lorenzo a Kvara: la mano di Giuntoli sul Napoli che incanta il Mondo

Il Napoli, in questa stagione, punta a vincere lo Scudetto. La dirigenza azzurra ha investito in modo intelligente durante il mercato estivo e i frutti si vedono sul campo. La squadra, in ogni caso, non è stata costruita in pochi mesi, ma si tratta di un lavoro durato anni da parte del dirigente Cristiano Giuntoli.

Tutto parte dal capitano, Giovanni Di Lorenzo, il quale in pochi anni in maglia azzurra è riuscito a conquistare tutti, dai tifosi all’allenatore. Come rivelato da Radio Kiss Kiss Napoli, proprio Giuntoli, nel 2019, si impose sull’acquisto del terzino italiano, con Carlo Ancelotti che aveva chiesto un altro calciatore, Tripper.

Alla fine la spuntò Giuntoli, con Di Lorenzo che è sempre stato impeccabile. Il difensore azzurro è stato solo uno dei tanti acquisti messi a segno in modo intelligente da parte del dirigente azzurro.

Un altro è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia. Sin dalla prima partita si era capito che la dirigenza azzurra aveva acquistato un fenomeno, con margini di miglioramento importanti. Dalla Georgia, in queste ore, arrivano notizie rassicuranti per i tifosi azzurri.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sarebbero iniziati i contatti tra la SSC Napoli e l’agente del giocatore per rinnovare il contratto. Khvicha dovrebbe raddoppiare il suo ingaggio e ottenere dei premi, forse anche retroattivi.