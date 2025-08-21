Da fenomeno del Napoli alla carriera in discesa: solo Sarri può ridare nuova luce ad Hysaj

Un tempo considerato uno dei terzini più affidabili della Serie A, oggi Elseid Hysaj vive una fase molto diversa della sua carriera. L’albanese, infatti, ai tempi del Napoli era un vero e proprio pupillo di Aurelio De Laurentiis, tanto che la sua valutazione sul mercato aveva raggiunto anche quota 50 milioni di euro, attirando le attenzioni di diversi club europei.

Nelle stagioni in maglia azzurra, sotto la guida di Maurizio Sarri, Hysaj era un titolare inamovibile. La sua costanza, l’affidabilità difensiva e la capacità di spingere sulla fascia lo avevano reso uno degli uomini chiave di quel Napoli che sfiorò lo scudetto. Una parabola ascendente che sembrava non avere limiti, confermata dal forte legame con la piazza partenopea e con il presidente De Laurentiis.

Oggi, però, la situazione è molto diversa. Alla Lazio, il difensore albanese si trova a vivere un ruolo marginale. È diventato un panchinaro, utilizzato solo a sprazzi e lontano dai livelli che in passato lo avevano reso un giocatore di primo piano del nostro campionato. Il tempo passa, le valutazioni di mercato cambiano e la sua carriera sembra aver subito una brusca frenata.

L’unica speranza per Hysaj di tornare a essere protagonista risponde a un nome ben preciso: Maurizio Sarri. Proprio l’allenatore toscano, con cui aveva costruito il suo periodo d’oro a Napoli, potrebbe ridargli fiducia e spazio. Sarri conosce bene le caratteristiche del terzino e, se dovesse avere la possibilità di allenarlo di nuovo, potrebbe rilanciarne il rendimento e restituirgli una nuova centralità.