Da Firenze: “Per il match contro il Napoli Piatek o Cabral”

Domenica pomeriggio allo stadio “Maradona” di Napoli ci sarà l’atteso match contro la Fiorentina. I Viola dovranno scegliere bene le loro mosse per portare a casa i 3 punti. Vediamo come si stanno preparando.

Le ultime news sulla formazione

L’edizione odierna del Corriere Fiorentino parla chiaro: “Maglia contesa. Piatek o Cabral, Italiano deve scegliere a chi affidarsi“. Il quotidiano infatti si sofferma sulle decisioni del tecnico inerenti alla formazione.

Tuttavia, le notizie non sono solo buone, anzi. Pare che Bonaventura e Odriozola si stiano ancora allenando da soli e non con la squadra. A riportare le ultime news il portale Firenzeviola.

Il centrocampista e il difensore della Fiorentina si stanno allenando ancora da soli, dopo il giorno di riposo della squadra. Il Corriere dello Sport e il portale fiorentino hanno fatto il punto sulle condizioni dei giocatori.

Inoltre, Amrabat prenderà in mano il centrocampo al fianco probabilmente di Castrovilli e Duncan, se Bonaventura non recupererà. Anche per quanto riguarda il difensore classe 1995, ci sono al momento scarse possibilità di vederlo in campo domenica contro il club azzurro.