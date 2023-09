Da incedibile a riserva, Aurelio De Laurentiis non voleva venderlo

Elmas sta diventando oggetto misterioso in questo Napoli. Aurelio De Laurentiis sembrava non volerlo cedere, ma ora è diventato una riserva

“Non lo vendo nemmeno per trenta milioni di euro”. Risposta secca da parte di Aurelio De Laurentiis ai dirigenti del Lipsia, quando hanno chiesto informazioni per Elmas. Il centrocampista macedone è uno dei giocatori più stimati dal presidente partenopeo e, a suo tempo, anche da Luciano Spalletti.

Nonostante tante belle parole spese per il nuovo allenatore, il giocatore non ha ancora collezionato troppo minutaggio con appena 21 minuti nelle prime tre giornate di Serie A. Eppure, ad inizio ritiro aveva avuto belle sensazioni sul nuovo tecnico: “Lui è un bravo allenatore come ha già dimostrato alla Roma, in Francia vincendo scudetti e giocando una semifinale con il Lione. Sarà un esempio per noi. Mi sta aiutando a crescere. Ancora non ho parlato con lui. Vediamo, decide Garcia perché tutti quelli che ho avuto mi hanno sempre schierato ovunque. Vediamo lui dove mi schiererà”.

Non si muove

In estate il Lipsia aveva offerto circa 30 milioni di euro al Napoli, cifra che però sembra non aver soddisfatto il patron partenopeo che l’ha immediatamente rispedita al mittente. Sul piatto c’era la possibilità di prendere, di conseguenza, Gabri Veiga ma poi sappiamo tutti come è andata a finire.

Il patron azzurro ora si ritrova per le mani un giocatore a cui servirà tempo per integrarsi con il nuovo allenatore e, allo stesso tempo, riuscire a ritagliarsi il proprio spazio. Una cosa è sicura: al momento è passato da essere un pupillo ad una riserva.