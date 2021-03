Da OCR a PDF: la guida completa

Chiunque abbia a che fare quotidianamente con documenti PDF sente molto spesso parlare della tecnologia OCR. Il PDF infatti, è una tipologia di file con molti pregi, tra cui un aspetto grafico accattivante e professionale, ma anche alcuni limiti, come le difficoltà per modificarlo. I programmi comuni installati su computer e smartphone infatti, ne permettono la sola lettura. Come fare in questi casi? La soluzione proviene da un software OCR gratuito: PDFelement. Vediamo insieme come funziona.

Convertire PDF in OCR gratis online

Come anticipato, in alcune situazioni può rendersi necessaria la modifica di un file PDF, magari aggiungendo o rimuovendo porzioni di testo, immagini, o altro ancora. Purtroppo però, uno dei grandi limiti dei file PDF è che sono difficilmente modificabili, e per poterli editare occorrono dei software particolari, e in alcuni casi anche molto costosi. Questi programmi infatti, devono integrare una particolare tecnologia, definita OCR, ovvero il riconoscimento ottico dei caratteri.

In parole povere, l’OCR è in grado di identificare il testo presente sui documenti PDF o sulle immagini, allo scopo di renderlo editabile come avverrebbe con un comune editor. Il problema è che trattandosi di una tecnologia molto complessa, le soluzioni a pagamento che integrano la funzione OCR sono piuttosto costose. In questo scenario però, si inserisce PDFelement, un convertitore ocr online gratis davvero molto completo, e che funzionando da browser non richiede nemmeno la tipica installazione.

PDFelement: cos’è?

Abbiamo detto che PDFelement permette la conversione da OCR a PDF. Ovviamente il software consente anche il processo inverso, perché trasforma PDF in Word OCR. La capacità dell’applicazione di creare una versione testuale dei documenti acquisiti ad esempio tramite uno scanner o una fotocamera, permette di eseguire ricerche mirate partendo da una parola determinata o un gruppo di parole. Ma l’OCR offre anche un’altra grandissima comodità, data dalla possibilità di rendere ricercabili i documenti.

Il motivo di questa comodità è facilmente intuibile, soprattutto nel momento in cui sorge la necessità di digitalizzare grandi quantità di documenti, magari in ambito professionale. PDFelement tra l’altro, offre il supporto multi-lingua, caratteristica importante per decodificare file in lingue differenti dalla nostra. Oltre a questo, il lettore OCR free online permette anche di aggiungere annotazioni, commenti, collegamenti ipertestuali, tabelle, markup, ed altri elementi che possono rendere più funzionale il documento.

I vantaggi della tecnologia OCR

Nonostante il riconoscimento ottico dei caratteri negli ultimi anni abbia fatto passi da gigante, non sempre i software risultano all’altezza della situazione nel riconoscere correttamente il testo. Questo limite tra l’altro, è sicuramente più evidente in alcune soluzioni gratuite presenti sul mercato, mentre al contrario software a pagamento come Adobe Acrobat permettono risultati sicuramente più precisi. Da questa regola però, esce PDFelement, che come detto trasforma PDF in Word OCR gratuitamente in maniera accurata.

Il funzionamento di PDFelement nella sua versione online è davvero molto semplice, e per procedere è sufficiente recarsi sull’home page ufficiale, cliccare su “browse”, scegliere i file che si intende sottoporre all’analisi OCR, e attendere qualche istante che il software completi il processo. A quel punto sarà possibile proseguire con tutte le modifiche necessarie prima di esportare il lavoro in uno dei formati compatibili, ad esempio Word o Excel.

In alternativa il software è disponibile anche in versione desktop. Questo significa che si può effettuare il download e la successiva installazione sia su sistemi operativi Windows che MacOS. Ma anche per coloro che necessitano delle stesse funzionalità su smartphone o tablet possono ricorrere a PDFelement, dal momento che sul Play Store di Google è disponibile la pratica applicazione Android. Inutile sottolineare come sia molto importante la caratteristica della multi-piattaforma, dal momento che agevola notevolmente il lavoro in team.