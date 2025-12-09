martedì, Dicembre 9, 2025
HomeSportCalcioDa oggetto misterioso a 'pupillo' di Conte: Lang è finalmente una bella...
Calcio

Da oggetto misterioso a ‘pupillo’ di Conte: Lang è finalmente una bella sorpresa

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Antonio Conte fonte foto: Wikipedia - Clément Bucco-Lechat
Antonio Conte fonte foto: Wikipedia - Clément Bucco-Lechat

Antonio Conte ha costruito negli anni una reputazione importante: quella di un allenatore che non fa sconti a nessuno e che non si lascia condizionare da curriculum, investimenti o pressioni esterne. Nel suo calcio conta una sola legge, semplice e inflessibile: gioca chi dimostra di meritarselo.

Questa filosofia ha portato, all’inizio della stagione a Napoli, a scelte che hanno fatto discutere: elementi acquistati a caro prezzo da De Laurentiis sono rimasti a lungo fuori dalle rotazioni. Tra questi anche Sam Beukema e il talentuoso Noa Lang, arrivato dal PSV con grandi aspettative.

Il tempo, però, ha lavorato a favore dell’esterno olandese. Nelle ultime settimane Lang è apparso trasformato: più disciplinato, più coinvolto nei meccanismi tattici impostati da Conte e decisamente più connesso ai compagni.

La sua metamorfosi non è passata inosservata agli occhi del tecnico, sempre molto attento ai dettagli. Oggi Conte vede in Lang un giocatore rinato, finalmente pronto a incidere davvero.

Articolo precedente
Napoli, Lukaku ha bruciato le tappe: contro l’Udinese in panchina con quindici giorni d’anticipo?
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode