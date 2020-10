Da panchinaro a titolare, la cura Gattuso funziona e ora Napoli si gode il suo nuovo talento

In questa stagione il Napoli ha come obiettivo quello di ritornare in Champions League. La mancata qualificazione alla massima competizione europea, infatti, pesa come un macigno per le casse della società partenopea.

Rino Gattuso ha quindi il compito di riportare il Napoli ai massimi livelli, e per farlo dovrà puntare sulla squadra azzurra, la quale sembra essere ritornata ai livelli un anno fa.

Un calciatore che ha impressionato non solo i tifosi ma anche l’allenatore partenopeo è Hirving Lozano.

Arrivano lo scorso anno per oltre 40 milioni di euro, è stato un vero e proprio punto interrogativo prima di sbocciare proprio con Rino Gattuso, il quale lo ha praticamente tartassato in allenamento.

Il giocatore è ora diventato anche un suo pupillo. Il mister ha giocato soprattutto sulla testa e sulla tenuta fisica del ragazzo. Come rivelato in un’intervista qualche settimana fa, Rino Gattuso lo ha fatto lavorare soprattutto sulla tenuta del campo. Lo scorso anno, infatti, il calciatore era troppo debole e al primo contatto perdeva palla.