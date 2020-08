Da potenziale fenomeno ad esubero, il Napoli cede ufficialmente un esubero

In casa Napoli è ora tempo di calciomercato. La società partenopea ha già iniziato ad acquistare nuovi calciatori, e il primo annuncio è stato davvero importante, ovvero quello di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato pagato ben 70 milioni di euro, una cifra folle considerando gli ultimi acquisti di Aurelio De Laurentiis.

Dopo aver speso una cifra così elevata, ora è tempo di cessioni. Nelle ultime ore, come annunciato da Alfredo Pedullà, il Napoli ha perfezionato il trasferimento a titolo definitivo di Leandro Henrique do Nascimento, meglio noto come Leandrinho, al RB Bragantino.

Arrivato in azzurro nel 2017 dopo averlo strappato a grandi club come Real Madrid e Manchester City, la SSC Napoli aveva grandi speranze su di lui, facendolo partire dalla Primavera per ambientarsi e poi cercare di inserirlo in maniera stabile in prima squadra. Il giocatore, però, non ha soddisfatto le attese e, dopo un solo anno è stato ceduto all’Atletico Mineiro in prestito.

Anche qui la sua stagione non è stata ottimale, motivo per il quale è poi ritornato in Campania. A gennaio, invece, Cristiano Giuntoli ha trovato una squadra disposta ad investire su di lui, il RB Bragantino, il quale ha deciso di acquistare il calciatore con diritto di riscatto.

Dopo otto mesi, la società ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo e in maniera ufficiale.