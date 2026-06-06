Da probabile partente a perno del Napoli? Allegri ha cambiato idea!

L’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli ripartirà da un punto fermo: Kevin De Bruyne. Il tecnico toscano considera il centrocampista belga un elemento imprescindibile del nuovo progetto azzurro, un giocatore capace di fare la differenza indipendentemente dal modulo adottato. Come accadde con Modric in passato, second quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Allegri vede in lui un talento libero da schemi rigidi.

Nonostante una stagione segnata da diversi problemi fisici, che lo hanno tenuto lontano dal campo per oltre quattro mesi, De Bruyne, qualora dovesse restare a Napoli, potrebbe ancora dare un apporto importante. La sua capacità di adattarsi a differenti sistemi di gioco lo rende il fulcro ideale del centrocampo napoletano.

Tuttavia, prima di concentrarsi esclusivamente sul campo, il Napoli dovrà affrontare alcune questioni legate al rapporto tra il giocatore e l’ambiente. Alcune recenti dichiarazioni del belga, insieme a quelle di Lukaku, avrebbero generato malumori all’interno del club. Aurelio De Laurentiis ha già informato Allegri della situazione, invitando alla massima chiarezza.

L’allenatore, però, considera prioritario instaurare un dialogo diretto con De Bruyne per chiarire obiettivi, aspettative e ruolo all’interno della squadra. L’intenzione è quella di creare subito un clima sereno e collaborativo, indispensabile per costruire una stagione ambiziosa.

Sul piano tecnico, il Napoli ruoterà attorno alla qualità del belga. Accanto a lui, Allegri valuterà soluzioni come Lobotka, Gilmour e McTominay, mentre resta incerto il futuro di Anguissa. In ogni scenario, De Bruyne resterà il riferimento centrale del nuovo corso azzurro.