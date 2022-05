Da Roma, contatto tra De Laurentiis e Sarri? Le ultime news

Luciano Spalletti, attualmente tecnico del Napoli, ha un contratto con il club per ancora un anno più opzione per i successivi due. La sua permanenza in squadra, quindi, sembrerebbe non discutibile ma non impossibile. Aurelio De Laurentiis, presidente del club, è felice perché il tecnico ha riportato la squadra in Champions League, tuttavia, arrivano delle clamorose indiscrezioni da Roma.

Cambio allenatore per la prossima stagione?

Nonostante questi obiettivi blindati, sembrerebbe esserci maretta tra Spalletti e De Laurentiis, soprattutto in relazione a Mertens ed Ospina. Il tecnico, infatti, vorrebbe dare ancora fiducia ad Ospina, ma il club non ha intenzione di accontentare l’estremo difensore che chiede cifre fuori portata.

Da Roma, infatti, è arrivata una pazza voce circa un eventuale contatto tra De Laurentiis e Maurizio Sarri, attualmente allenatore della Lazio che però non ha ancora avuto garanzie sul suo progetto.

Il mister tornerebbe volentieri, ma in questo momento al 90% rimarrà Spalletti.