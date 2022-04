Da sale giochi a casinò online e ora app casinò mobile con soldi veri: l’evoluzione

Nei due anni di pandemia appena trascorsi sono cambiate le abitudini degli appassionati: ora, in grande crescita, app casinò con soldi veri. Vediamo perché.

Il mondo è sempre più tecnologico e cambiano le abitudini degli italiani appassionati di gioco d’azzardo: dalle sale giochi, infatti, anche a causa delle chiusure durante il lockdown, si è passati alle app per casinò. Una crescita esponenziale che è destinata a salire nei prossimi anni. Possiamo dire che, grazie ai mobile device, è cambiato il settore del gambling e delle scommesse? Certamente sì e le app casinò con soldi veri sono diventate indispensabili. Se ci pensate, e qui abbiamo un elenco di applicazioni da scaricare , la possibilità di poter giocare da casa (o ovunque ci si trovi) a ogni ora del giorno e della notte ha cambiato radicalmente il modo di approcciarsi all’azzardo.

D’altronde, anche coloro che erano più riottosi al cambiamento, si sono ritrovati, a un certo punto, senza poter giocare. Le sale giochi, così come le agenzie di scommesse e i bingo, sono state chiuse per circa un anno e mezzo (causa lockdown) e quando hanno riaperto sono state soggette (e lo sono ancora) a restrizioni. Gli ingressi contingentati e il super Green Pass obbligatorio non hanno, di certo, aiutato e, quindi, anche i più dubbiosi hanno trovato molto più conveniente giocare da pc o da smartphone.

Le migliori app casinò mobile sono quelle legali

Anche se dal punto di vista governativo la situazione gioco e scommesse è ancora un po’ ingarbugliata (vedi il Decreto Dignità fortemente voluto dai 5stelle) va detto che in Italia tanto è stato fatto dal punto di vista della sicurezza. Ogni operatore che ha voglia di investire nel gambling online sul territorio italiano deve sottostare a una serie di controlli e di certificazioni serrate. L’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli, ex AAMS) è l’organo preposto dallo Stato italiano al controllo, appunto, di operatori e siti legali ed è molto severo. Ogni sito legale, infatti, ha tasse e certificazioni da ottenere e un numero unico di licenza che ne attesta l’affidabilità.

Le migliori app, quindi, hanno bisogno del sigillo da parte dell’ADM a garanzia della sicurezza del sito. Ogni giocatore, anche il più inesperto, deve, assolutamente, controllare (attraverso una lista che è presente sul sito dell’ADM) se il sito è certificato e legale e solo a quel punto può iniziare a giocare. L’aspetto sicurezza, sia dei dati personali che dei dati bancari, è quello che più ci interessa. E un sito legale è protetto da un protocollo crittografico di nuova generazione che permette l’assoluta certezza che i dati e i conti siano sicuri. Un customer service che funzioni, poi, è in grado di aiutare l’utente h24 con risposte adeguate a qualsiasi domanda venga posta.

Lo smartphone ti permette di giocare dappertutto

Se pensiamo che il primo sms è di poco più di 25 anni fa allora possiamo solo renderci conto, in pochissimi secondi, di quanto sia stato fatto, in un lasso di tempo decisamente breve, dal punto di vista tecnologico. Lo smartphone, anche rispetto ai primi cellulari della metà degli anni 90, è diventato un compagno indispensabile nelle nostre vite. Qualunque cosa, davvero qualunque, è lì, a portata di clic, nel palmo della nostra mano. Possiamo inviare mail, pagare in un negozio, acquistare una casa, giocare, certamente giocare.

Questa rivoluzione nel mondo del gioco d’azzardo, probabilmente, era attesa. Attesa perché stiamo parlando di una comodità incredibile, con la possibilità di poter giocare dappertutto, senza vincoli di abbigliamento (come nei casinò) o di orario. Basta, in effetti, scaricare l’app, registrarsi (e non ci vuole poi tanto ma un documento d’identità valido) e aprire un conto gioco. Anzi, grazie ai bonus che sono presenti in ogni sito che si rispetti, a volte si può giocare senza nessun deposito, anche solo per prendere un po’ di confidenza con quel tavolo o quella slot. E questo è decisamente incredibile. Siamo certi, appunto, che questo sia il futuro e in un mondo sempre più virtuale e informatizzato pensiamo che saranno sempre di più gli utenti che si convertiranno ai mobile device da qui a cinque anni, con un trend sempre più positivo e sempre maggiori introiti.