Napoli, Conte ha convinto ADL a cambiare mentalità: un caso emblematico già la scorsa estate

Con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, lo scorso anno, non è cambiata soltanto la mentalità della squadra ma anche l’intera strategia di mercato del club. Se prima la società azzurra, sotto la guida di Aurelio De Laurentiis, si distingueva per la capacità di scovare giovani talenti da valorizzare, adesso il focus si è spostato su calciatori già pronti, con esperienza internazionale e in grado di garantire un impatto immediato.

Il cambio di rotta si è visto già nella scorsa estate, quando Conte ha convinto De Laurentiis a puntare su Leonardo Spinazzola, un calciatore di 30 anni, in apparente fase calante dopo i tanti problemi fisici. Una scelta in controtendenza rispetto alla filosofia consolidata del Napoli, ma rivelatasi vincente: l’ex Roma ha ritrovato la miglior condizione atletica e ha offerto un contributo fondamentale per la conquista del quarto scudetto della storia azzurra.

SPINAZZOLA E’ STATA L’OCCASIONE A COSTO ZERO PER IL NAPOLI DI ANTONIO CONTE: IL MISTER HA SEMPRE CREDUTO NELLE POTENZIALITA’ DEL CALCIATORE EX ROMA

Fondamentale, per l’arrivo di Spinazzola, Antonio Conte. Il mister ha convinto Manna ad ingaggiare il calciatore, convincendo la dirigenza che il ragazzo è riuscito a recuperare il massimo della sua condizione fisica: “Fidati, è fortissimo e inoltre ha recuperato una ottima condizione fisica”, sarebbero state le parole del mister al nuovo dirigente partenopeo lo scorso anno.