Da titolare a riserva, Meret ‘fatto fuori’ da Gattuso. Addio certo per un attaccante

Con l’arrivo di Gennaro Gattuso in casa Napoli sono cambiate molte gerarchie. Giocatori che erano un punto fermo, da un momento all’altro si sono ritrovati in panchina sperando di avere l’opportunità per mettersi in mostra con il nuovo allenatore.

Tra questi vi è sicuramente Alex Meret. Il nuovo mister, infatti, ha parlato chiaro con lui e gli ha fatto sapere di non essere più il titolare. Gattuso, infatti, ha la sua preferenza in David Ospina soprattutto per la migliore capacità di far girare la squadra con i piedi. Il nuovo allenatore, quindi, non fa sconti.

Alex Meret era un grande pupillo di Carlo Ancelotti il quale lo faceva giocare praticamente in ogni partita. I suoi grandi interventi, inoltre, lo hanno portato anche ad esordire con la Nazionale italiana.

Altri giocatori che con Gennaro Gattuso non sembrano avere un feeling particolare sono Hinving Lozano e Amin Younes.

Quest’ultimo, in particolare, ha rifiutato tutte le destinazioni durante l’ultimo mercato di riparazione. Il suo addio, durante il prossimo mercato estivo, è praticamente certo e al 100% non sarà più un calciatore del Napoli. Gennaro Gattuso, infatti, non lo prende proprio in considerazione e per questo l’unica possibilità per ritornare a giocare è quella di andare via dalla città partenopea.