La stagione di Sam Beukema al Napoli si sta trasformando in uno dei casi più curiosi dell’annata azzurra. Arrivato in estate con grandi aspettative, il difensore olandese sembrava destinato a diventare un pilastro della retroguardia partenopea. Eppure, a distanza di mesi, la realtà racconta tutt’altro scenario.

Lo scorso campionato a Bologna, Beukema era stato un titolare inamovibile e uno dei migliori difensori della Serie A. Leadership, continuità e rendimento costante lo avevano reso un punto di riferimento assoluto nello scacchiere rossoblù, attirando l’attenzione dei top club, tra cui proprio il Napoli che ha speso oltre 30 milioni di euro per acquistarlo.

In maglia azzurra, però, il copione è cambiato radicalmente. Il mister del Napoli non sembra prenderlo in grande considerazione e le occasioni dal primo minuto sono state pochissime. Un segnale forte è arrivato anche nell’ultima partita, quando in difesa gli è stato preferito Mathías Olivera, adattato nel ruolo di centrale, scelta che ha inevitabilmente alimentato dubbi e interrogativi.

Una situazione che appare difficile da spiegare se si guarda al valore e al rendimento recente del calciatore. Beukema resta un profilo di assoluto livello, ma al momento vive ai margini del progetto tecnico. Il futuro, tra possibile rilancio o riflessioni di mercato, resta un tema aperto in casa Napoli, dove il ‘caso Beukema’ continua a far discutere.