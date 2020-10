Da Torino attaccano: “De Laurentiis non voleva giocare e l’sms ad Agnelli lo conferma!”

Secondo il portale online ilbianconero.com il caos generato dalla non partita tra Juventus e Napoli sarebbe tutt’altro che finito. Sotto gli attacchi torinesi sono finite le parole del tecnico azzurro Gennaro Gattuso, il quale al termine del match contro l’Atalanta si è detto amareggiato ed arrabbiato per non esser potuto partire per Torino qualche settimana prima.

Per ilbianconero.com quelle di Gennaro Gattuso sarebbero parole verissime ma che avrebbero come bersaglio la società stessa. Insomma da Torino ipotizzano che l’allenatore ed il presidente Aurelio De Laurentiis abbiano remato in due parti diverse e contrapposte in vista del match con la Juve.

Gattuso desideroso di andare a Torino e sfidare la Juventus di Andrea Pirlo, Aurelio De Laurentiis invece molto riluttante. A sostegno di questa tesi vi è l’sms inviato dal patron azzurro al presidente bianconero Andrea Agnelli, in cui si chiedeva a quest’ultimo di trovare un accordo per rinviare la partita.

Partita che poi ovviamente non è stata rinviata e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, in un marasma generale che non si sa quando potrà conoscere finalmente l’epilogo. Di certo comunque la volontà da parte di De Laurentiis di rinviare la partita non è una notizia, così come gli sms inviati ad Andrea Agnelli.

Resta però molto da chiarire della vicenda, la quale probabilmente richiederà ancora molto tempo. Per ottenere un lieto fine il Napoli dovrà provare a vincere il ricorso entro dicembre. Dopo tale periodo infatti sarà molto difficile trovare uno slot libero per poter disputare la ‘fatidica’ partita con la Juventus.