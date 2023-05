Da Torino: “Il TAR può bloccare il campionato”, ma lo Scudetto del Napoli non è in discussione

Attraverso il portale TuttoJuve.com, il giornalista Andrea Bosco scrive in merito al campionato di Serie A e di una Juventus che si ritrova, per l’ennesima volta, a lottare per un posto in Europa dopo la penalizzazione in classifica. In particolare, il giornalista scrive in merito ad un possibile decisione del TAR.

“Il Tar può bloccare il campionato. Può impedire la ratifica della classifica. Può impedire la consegna della medesima all’Uefa per l’iscrizione ai vari tornei. Tradotto: se vai al Tar puoi distruggere il Palazzo. Se non ci va troverai sempre un Petrucci ex presidente del Coni, attuale presidente della Federazione Basket che la riforma della giustizia sportiva non la vuole. Lui ama gli inutili “tavoli della pace“. Quelli che fanno fare bella figura a lui e non servono ad una mazza“.

In ogni caso, quindi, a prescindere da qualsiasi decisione sul campionato di Serie A, lo Scudetto del Napoli non è in discussione. La squadra di Luciano Spalletti ha infatti un ampio margine rispetto ai bianconeri e il tricolore resterebbe in Campania anche in caso di restituzione della penalizzazione.