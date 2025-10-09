Napoli e la plusvalenza Osimhen, dal Nord richiedono chiarezza a tutela degli Scudetti vinti

La vicenda della presunta plusvalenza di Victor Osimhen continua a far discutere. L’attaccante, acquistato dal Lille nel 2020 e ceduto al Galatasaray nel 2025, è al centro di un’inchiesta della Procura di Roma per possibile falso in bilancio. I sospetti riguardano il valore attribuito ai giovani inseriti nella trattativa e alcune chat interne tra dirigenti del club, che avrebbero alimentato dubbi sulla trasparenza dell’operazione.

Il Napoli si difende ribadendo la piena regolarità di ogni passaggio. Ad oggi non esistono prove concrete né accuse formali che mettano in discussione la correttezza del club, ma l’indagine resta aperta e mantiene alta l’attenzione su tutta la vicenda.

Intanto, sui social, il caso accende le polemiche. Diversi tifosi, in particolare quelli della Juventus, chiedono di indagare fino in fondo e di verificare se l’episodio possa influire sulla legittimità degli scudetti vinti. Una richiesta più dettata da rivalità sportive che da fatti accertati, ma che testimonia quanto il tema resti caldo nel panorama calcistico italiano. Mauro A., su Facebook, scrive: “Plusvalenza e due Scudetti: sono regolari? Solo la Juventus viene punita”, Biagio I. aggiunge: “Se vogliamo credere ancora in questo calcio marcio, bisogna revocare tutti e due gli Scudetti. Così vediamo se imparano….”

IL GIORNALISTA GIOVANNI CAPUANO: “FARE CHIAREZZA ANCHE A TUTELA DI DUE SCUDETTO CHE NON MERITANO DI ESSERE ASSOCIATI A UNA VICENDA ‘OPACA'”

Il giornalista di Panorama, Giovanni Capuano, parla della vicenda Osimhen e chiede chiarezza per evitare di associare gli Scudetti vinti dal club partenopeo a questa situazione: “Editoriale Tuttosport sul caso Osimhen: i tifosi della Juve meritano almeno un perché. No. Tutti meritiamo una spiegazione articolata del perché ciò che appare evidente (c’erano indizi sufficienti a richiedere la riapertura del processo sul Napoli) si è trasformato in un’inerzia che non ha permesso di fare chiarezza. Anche a tutela di due scudetti che non meritano di essere associati a una vicenda “opaca”.