Dagli USA alla Thailandia, le 10 leggi piu assurde del mondo

Nei vari paesi del mondo è molto comune trovare delle leggi che sembrano state ideate da un bambino o che sembrano frutto di una realtà distopica. Eppure, in molte nazionali del pianeta i legislatori si sono sbizzarriti e hanno ideato le più bizzarre leggi. In quest’articolo passeremo in rassegna le 10 leggi più assurde del mondo.

10. GERMANIA – Anche se può sembrare un’azione da sbornia pesante o da after party da tempi ormai pre-covid, in Germania è vietato passeggiare abbracciati al proprio cuscino. È il caso di dire, dunque, di fare attenzione a scendere di casa in fretta senza portarsi il proprio cuscino per continuare a dormicchiare mentre si va a lavoro.

9. USA (ARKANSAS) – Non potevano mancare gli Stati Uniti nella nostra rassegna. Ebbene nello stato dell’Arkansas esiste un numero minimo di sex toys che una persona può possedere: non più di due. Solo per uso personale, insomma.

8. USA (NEVADA) – Non è possibile, in questo stato, fabbricare né utilizzare delle saponette da bagno recanti la bandiera americana a stelle e strisce. Immaginiamo che questa legge sia stata inventata onde evitare che qualcuno si pulisca in parti poco nobili con la bandiera USA.

7. SUDAFRICA – Nello stato sudafricano esiste una legge che proibisce espressamente di sculacciare i propri figli, non solo in pubblico ma anche nelle proprie abitazioni.

6. THAILANDIA – Nel paese del sud est asiatico, una legge impedisce di fare un’azione che difficilmente compierebbe qualsiasi italiano, ovvero calpestare monete o banconote. Questo perché vi sono rappresentati i monarchi di quel paese.

5. COREA DEL NORD – Come potevamo non trovare il paese del dittatore Kim Jong-un in questa lista. Qualora doveste ritrovarvi a passeggiare per le strade di Pyongyang, seppur quasi impossibile, ricordatevi di non portare jeans di colore azzurro in quanto vietati per affinità alla cultura americana.

4. GIAPPONE – Nel paese del Sol Levante, i nipponici si sono preoccupati di promulgare una legge che vieta il cannibalismo dell’ex marito del proprio coniuge. Preoccupante, dunque, capire se è concesso invece verso altri tipi di parentele.

3. AUSTRALIA – Nel paese più grande dell’Oceania è vietato possedere presso la propria abitazione più di 50 kg di patate.

2. USA (KANSAS) – Pare che in questo stato ci tengano particolarmente ai bicchieri di vino: è infatti vietato consumare vino utilizzando una tazza da tè piuttosto che un calice.

1. FRANCIA – Se avete intenzione di andare a vivere oltralpe, fate attenzione nel caso in cui voleste avere un maialino domestico. L’importante è non mettergli Napoleone per nome. Andrà bene Materrazzi?