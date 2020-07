Dagospia: “Belen ha scoperto il tradimento grazie all’iPad di Stefano”

Non si fermano le voci sul perchè è finita ormai la storia tra la showgirl Belen Rodriguez e il ballerino Stefano De Martino. La nuova indiscrezione è arrivata da Dagospia che ha fatto altre dichiarazioni che potrebbero risultare molto interessanti.

STEFANO DE MARTINO HA TRADITO BELEN? – Stando a quanto riporta Dagospia pare infatti che Belen abbia scoperto un presunto tradimento di Stefano grazie all’Ipad del ballerino stesso. Si, perché pare che lui si sia collegato tramite il cellulare di lei e che Belen per questo l’abbia scoperto. Per ora non è nulla di certo e aspettiamo altre smentite da parte di De Martino, nel caso in cui non fosse vero.

STEFANO DE MARTINO E ALESSIA MARCUZZI? – Stefano, intanto, aveva già smentito la notizia di aver tradito Belen con Alessia Marcuzzi. Sì, perché cominciavano a circolare delle voci circa una presunta relazione dei due.

BELEN: NUOVA FIAMMA? – Intanto Belen tace e su di lei si sa poco e nulla. Non sappiamo nemmeno se c’è un altro uomo attualmente nella sua vita, possiamo dire che per ora sembra che lei non voglia riferire altro ai suoi fan e followers, ma preferisca godere del tempo con la sua famiglia, alla quale tiene molto.

STEFANO DE MARTINO: UNA VITA PER IL LAVORO – Nel frattempo Stefano De Martino è sempre più impegnato nel lavoro nel mondo dello spettacolo. In questo periodo in particolar modo con Made In Sud che da poco è tornato ad andare in onda su Rai 2. Per quanto riguarda il gossip, il ballerino non proferisce parola e preferisce tacere se non per smentire eventualmente false notizie. Arriverà anche quest’altra smentita?