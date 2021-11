Dagospia, le consuocere dei Ferragnez ai ferri corti: non si seguono su Instagram

Il mondo della politica qualche giorno fa era stato scosso dalla notizia di una possibile discesa in campo di Fedez. Il noto rapper aveva pubblicato un video in cui annunciava la sua entrata in politica: tutta una messa in scena confermata dal diretto interessato: “È bastato che io acquistassi un dominio internet ‘FedezElezioni2023’, dominio che però scadeva a novembre 2022. Quindi sarebbe bastato che i giornalisti facessero una piccola ricerca per comprendere che era una stron**ta. Ma probabilmente credo che questa cosa, questa trollata, la dica lunga sullo stato di salute della stampa e del giornalismo italiano.”

In altre parole, una trovata pubblicitaria che ha contribuito, se fosse necessario, a far parlare ancora di più del cantante. A tenere banco, però, nelle ultime ore c’è anche un articolo di Dagospia che getta ombre sui rapporti delle famiglie di Chiara Ferragni e di Fedez. Secondo il noto portale di Gossip, infatti, pare che ci siano problemi tra le due suocere: stiamo parlando della mamma di Fedez e della mamma di Chiara Ferragni.

Tra i primi indizi addotti dal portale c’è il fatto che Maria Di Guardo (la mamma dell’influencer) e Annamaria Berrinzaghi (madre del cantante) non si seguono a vicenda su Instagram. Non sono noti i motivi, ma potrebbe essere un primo segnale che le due nonne di Leone e Vittoria non siano in buoni rapporti. Ecco cosa riporta Dagospia: “A Milano gira voce che i rapporti tra le consuocere, Marina di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, e Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, mamma di Fedez non sarebbero dei migliori”.

Normalmente non sarebbe un indizio di grande interesse, ma nel caso dei Ferragnez, attivissimi sui social, certamente la cosa fa discutere e pone non pochi interrogativi. C’è da dire anche che entrambe le famiglie sono molto presenti nella vita dei figli e che questo apparente distacco appare quanto meno “sospetto”.

Tuttavia, le due consuocere hanno dovuto presenziare e apparire l’una al fianco dell’altra nell’occasione della presentazione della serie “The Ferragnez” che uscirà tra poco meno di un mese sulla piattaforma Prime Video. Ci sarà da capire se uno degli episodi di questa serie sarà dedicato all’approfondimento delle famiglie e perché no anche dei rapporti che intercorrono tra di loro.