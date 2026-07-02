Dai campi di calcio all’analisi delle quote: Simone Marinelli celebra undici pronostici vincenti consecutivi

L’obiettivo dichiarato è già il prossimo traguardo, ma il risultato ottenuto finora rappresenta un passaggio importante del suo percorso. Simone Marinelli, conosciuto per il suo passato alla presidenza del Savona Calcio e dell’Albenga Calcio, ha realizzato una serie di 11 pronostici consecutivi vincenti durante i Mondiali, confermando un momento particolarmente positivo nella sua attività di analista delle scommesse sportive.

Alle spalle di questo risultato c’è un’esperienza maturata in oltre 21 anni di studio del poker sportivo, delle statistiche e delle dinamiche che influenzano le quote proposte dai bookmaker. Un percorso iniziato come passione personale e trasformato progressivamente in un’attività professionale.

La condivisione dei suoi pronostici è iniziata durante il periodo dell’emergenza sanitaria, quando Marinelli ha scelto di aprire una pagina Telegram per rendere pubbliche le proprie analisi. Da allora il numero di persone interessate ai suoi contenuti è aumentato costantemente, fino a creare una community che segue con regolarità le sue valutazioni sugli eventi sportivi internazionali.

L’attuale sequenza positiva si è sviluppata nell’arco di circa dodici giorni. Secondo le simulazioni effettuate dallo stesso Marinelli, un utente che avesse iniziato con una puntata di 100 euro, reinvestendo gradualmente parte delle vincite seguendo tutte le indicazioni fornite, avrebbe accumulato un profitto complessivo vicino ai 56 mila euro.

Tra i pronostici che hanno caratterizzato questa striscia, uno dei più complessi ha riguardato le partite Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. L’analisi prevedeva almeno quattro tiri in porta per il Brasile e sei conclusioni nello specchio da parte della Germania. L’ultimo requisito è stato raggiunto soltanto al 120° minuto, quando la nazionale tedesca ha trovato il tiro decisivo che ha permesso di completare con successo anche quella giocata.

Per Marinelli, però, il risultato finale è soltanto la conseguenza di un metodo consolidato. Il principio alla base delle sue analisi consiste nell’individuare quote che ritiene sottostimate rispetto alla reale probabilità dell’evento, evitando invece di orientarsi esclusivamente verso quelle più elevate. Una filosofia che, secondo il tipster, consente di lavorare con maggiore continuità nel lungo periodo.

Altro elemento centrale è la gestione del bankroll, considerata indispensabile per limitare il rischio. La strategia adottata prevede infatti di reinvestire solo una parte dei profitti ottenuti, aumentando progressivamente il valore delle puntate senza compromettere il capitale disponibile. Un approccio che punta a mantenere equilibrio e costanza, due aspetti ritenuti fondamentali nel mondo delle scommesse sportive.

Le analisi di Marinelli vengono pubblicate gratuitamente sui suoi canali social e attraverso Telegram, dove gli utenti possono consultare i nuovi pronostici prima degli eventi sportivi. Mentre la serie vincente continua, il prossimo obiettivo è già fissato: raggiungere 20 pronostici consecutivi, un traguardo che, se centrato, rappresenterebbe un’ulteriore conferma della validità del metodo sviluppato in oltre due decenni di esperienza.