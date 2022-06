Daily Mail: “Rabiot voluto dal Liverpool, pronto uno scambio”

Secondo il Daily Mail, Adrien Rabiot sarebbe nel mirino anche del Liverpool di Klopp. Gli inglesi sarebbero pronti ad offrire in cambio Keita

Adrien Rabiot, ormai sicuramente, lascerà l’ombra della Mole Antonelliana. Il calciatore francese ha diversi estimatori in giro per l’Europa, con Premier League e Liga che vedono tra le loro fila tante pretendenti.

Le squadre più in voga al momento per accaparrarsi il giocatore sembrano le inglesi, con Newcastle, Manchester United, Chelsea e ora anche Liverpool che vorrebbero l’ex Paris Saint Germain. Il calciatore andrà via per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, ma la nuova pretendente ha una proposta per la Juventus.

Dall’Inghilterra parlano dello scambio

Il Daily Mail, infatti, riporta che vi sia la possibilità di uno scambio alla pari tra la sponda rossa del Merseyside e quella bianconera di Torino. Alla Juventus andrebbe Naby Keita, mentre ai reds finirebbe Adrien Rabiot. Entrambi andranno in scadenza nel 2023, con l’originario della Guinea che potrebbe piacere a Massimiliano Allegri.

Naby Keita, infatti, è versatile e tatticamente molto duttile. Può giocare sia come mezz’ala che come mediano, andando anche a ricoprire – a volte – il ruolo di trequartista. Un giocatore polivalente, che è riuscito a rispondere sempre positivamente quando Jurgen Klopp aveva bisogno del suo aiuto. In questa stagione ha collezionato 2086 minuti, giocando in ben 40 partite e offrendo 4 gol e 3 assist al servizio della squadra. Purtroppo si è visto fin troppe volte come infortunato, cosa che potrebbe mettere in allarme i bianconeri. Le qualità dell’ex Lipsia sono, però, indiscutibili.