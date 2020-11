Dal 20 novembre su PluriFarma parte il Black Friday: -15% sulla linea Skinius

Arriva il Black Friday e per i clienti di PluriFarma c’è una piacevole sorpresa: tutti i prodotti della linea di cosmetici Skinius saranno scontati del 15%. La promozione partirà dalle ore 20 del 20 novembre e durerà fino alle 23:59 del 29. Un’offerta imperdibile su un’ampia categoria di prodotti ritenuti da sempre un’eccellenza nel campo del benessere e dei servizi antietà.

Il marchio dermatologico Skinius è 100% made in Italy, nato grazie alla biologa Dott.ssa Mariagrazia Boniardi, esperta ricercatrice e studiosa delle membrane cellulari, lei stessa paziente dermatologica in virtù della sua pelle sensibile e intollerante. I prodotti Skinius agiscono direttamente sulle cellule, rallentando i processi di invecchiamento e migliorando gli inestetismi della pelle grazie alla Fospidina, un particolare complesso a base di fosfolipidi estratti dalla soia e glucosamina. Le creme e le diverse soluzioni antietà sono adatte alle pelli più sensibili poiché agiscono in accordo con i ritmi fisiologici del tessuto cutaneo grazie a principi attivi biocompatibili. Tra i prodotti più apprezzati dai clienti ritroviamo il siero attivo Skinius Fospid, la crema viso anti-age Skinius H2+O e lo shampoo rinforzante Skinius Fortiker. L’ampia categoria di prodotti comprende anche latte detergente, creme fluide, creme solari, balsamo e integratori alimentari.

Tutta la linea sarà scontata del 15% dal 20 al 29 novembre sulla piattaforma eCommerce PluriFarma, nata con lo scopo di diventare un leader nel settore, portando nelle case degli italiani prodotti farmaceutici a prezzi convenienti in breve tempo. La spedizione è garantita in 24/48 ore ed è gratuita in caso di acquisti superiori ai 30 euro. Per info e assistenza, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00, chiamate il numero 081 894 11 11 o consultate il sito www.plurifarma.it.