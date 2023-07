Dal Grande Fratello a Pechino Express: nuova coppia pronta a partecipare

Cominciano già a circolare le prime indiscrezioni sui futuri partecipanti della prossima edizione del Grande Fratello. Ad entrare nella casa più spiata d’Italia, infatti, potrebbe essere il marito di un’ex vippona.

Si tratta di Alessandro Rossi, marito di Francesca Cipriani, che, nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, ha rivelato i progetti futuri della coppia.

In realtà a parlare è stata proprio la Cipriani: “Rispondono subito io dicendo che non accetterebbe (riferendosi alla partecipazione al Grande Fratello). Oggi non riusciamo a stare lontani, tra noi c’è l’amore vero, quello che se sei fortunato ti capita una volta nella vita” ha rivelato.

Dal canto suo Alessandro, che ha confermato quanto detto dalla moglie, ha anche rivelato il desiderio di partecipare ad un altro reality show, ma in coppia.

“Confermo le parole di mia moglie. Non riuscirei a staccarmi da lei. Potremmo quindi partecipare a un programma in coppia: ci proponiamo per Pechino Express. Saremmo fortissimi. Produzione di Pechino, fidatevi di noi, vi faremo divertire“.