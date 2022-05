Dal Messico, Lozano verso il Barcellona

Hirving Lozano potrebbe salutare Napoli a fine stagione e dal Messico lo danno verso il Barcellona. Il calciatore sogna un top club

La trattativa per mantenere Dembele al Barcellona non decolla e dalla Spagna inizia a filtrare pessimismo. Il calciatore francese è in scadenza e nonostante non manchi la volontà di rinnovare, ancora non si ha nulla di concreto.

Il Barcellona starebbe già pensando al suo sostituto, inserendosi nella corsa ad Hirving Lozano. L’ex PSV Eindhoven sembra non essere tra gli incedibili del Napoli e Aurelio De Laurentiis non si svenerebbe dovesse andare via.

Il Barcellona prepara l’offerta

Sul calciatore ci sarebbero già Real Madrid e Inter. Un’offerta da 30 milioni di euro potrebbe bastare per far vacillare il patron azzurro, ma dal Messico danno il Barcellona pronto ad offrire 35-40 milioni pur di battere la concorrenza.

Il calciatore messicano interessa parecchio e potrebbe culminare il suo sogno di giocare – finalmente – in un top club europeo e mondiale. Al Barcellona potrebbe trovare ciò e altro, visto che è in corso la creazione di un progetto giovane dove potrebbe trovare spazio e ambizione.

Lozano in azzurro non ha inciso particolarmente, nonostante un avventura in cui si è tolto tante soddisfazioni. La prossima estate il Napoli subirà tanti cambiamenti e lui potrebbe essere uno dei partenti, specialmente a fronte di offerte irrinunciabili come quelle precedentemente citate. Il Real Madrid continua a spingere per averlo – Carlo Ancelotti è un suo grande estimatore – e la battaglia per averlo potrebbe diventare fiammeggiante. La volontà del giocatore sarà quella determinante, ma la strada è tracciata.