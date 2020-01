Dal Portogallo, de Ligt può tornare all’Ajax in prestito

Non sta attraversando un momento semplice Matthijs de Ligt, il centrale della Juventus ha perso il posto da titolare a causa di vari problemi fisici e delle ottime prestazioni di Demiral, che l’ha scavalcato nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Il tecnico ha rinnovato la fiducia all’olandese sia in pubblico che in privato, ma de Ligt non avrebbe gradito le recenti panchine.

INDISCREZIONE – Dal Portogallo stamani giungono importanti novità di mercato relative al centrale olandese. Stando a quanto riporta A Bola,de Ligt potrebbe far ritorno all’Ajax. L’operazione potrebbe avvenire addirittura in prestito.

GIU’ DI MORALE – Sempre secondo il quotidiano l’Ajax sta monitorando con attenzione l’aspetto emotivo del calciatore. Ronaldo e i vari senatori della squadra stanno provando a tirarlo su in allenamento, ma l’impressione è che l’umore di Matthijs sia molto negativo.

TENTATIVO – L’Ajax proverà a sfruttare il malessere del giocatore per riportarlo ad Amsterdam, ma la trattativa non sarà semplice dato che la Juventus non sembrerebbe intenzionata a privarsene a stagione in corso.