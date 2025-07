Napoli, a fine agosto (o a gennaio 2026) potrebbe arrivare un attaccante del PSG? Dipenderà da Lukaku-Lucca

Il reparto offensivo della SSC Napoli è ancora in fase di costruzione e, nonostante Romelu Lukaku e la scommessa da 35 milioni di euro Lorenzo Lucca, il club azzurro valuta un ulteriore investimento in attacco per garantire ad Antonio Conte soluzioni di alto livello durante l’intera stagione.

Un nome che da tempo stuzzica la fantasia dell’allenatore leccese è quello di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001 in forza al Paris Saint-Germain. Dopo una stagione non entusiasmante in Ligue 1, il PSG potrebbe decidere di liberarlo in prestito, magari con diritto di riscatto, aprendo la porta a un possibile trasferimento in Serie A.

Se non dovesse concretizzarsi nulla in estate, l’operazione potrebbe riaprirsi a gennaio, in base al rendimento di Lukaku e Lucca, entrambi ancora da testare sotto la guida di Conte e nel contesto tattico del nuovo Napoli.

I rapporti tra Napoli e PSG sono più che buoni, soprattutto dopo le recenti trattative concluse tra i due club. L’ultima, in ordine di tempo, ha riguardato un interessamento parigino per Khvicha Kvaratskhelia, che ha confermato un canale aperto e cordiale tra le due società.

Il profilo di Gonçalo Ramos piace perché unisce forza fisica, tecnica e fiuto del gol, ed è considerato perfetto per un gioco diretto e verticale, come quello che Conte intende sviluppare. Il suo arrivo darebbe profondità e varianti a un reparto che, al netto delle partenze e dei nuovi innesti, è ancora da definire del tutto.

Napoli ci pensa, consapevole che per affrontare campionato e coppe serviranno risorse di qualità e alternative credibili. Il nome di Gonçalo Ramos resta caldo per l’estate e soprattutto per gennaio.