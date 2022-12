Dal successo all’incubo depressione, a 54 anni la nuova vita della cantante Sabrina Salerno

Sabrina Salerno, nell’ultimo periodo, è riapparsa in diversi programmi televisivi. L’ex cantante è diventata celebre negli anni Ottanta e il successo è stato immediato. Come rivelato in un’intervista, però, non è stato facile.

“Sembravo una tigre ma morivo di paura: ansia, attacchi di panico prima di salire sul palcoscenico. Ero depressa, cupa. A 24 anni, dopo il successo e la tournée in Sudamerica, al culmine del successo, dall’alto dei 20 milioni di dischi venduti, non ce l’ho più fatta“.

“L’esaurimento nervoso mi ha messo a terra. Un produttore genovese, una figura importante, mi ha portato via tutto quello che avevo guadagnato. Aveva addirittura contratto dei debiti a mio nome. Riteneva fosse giusto così, perché ero una sua creatura. Trovare il coraggio di fargli causa non è stato facile: c’è stato un momento in cui non avevo una lira in banca“.

Ora, a 54 anni, Sabrina Salerno sta vivendo una nuova giovinezza e recuperando il tempo perso negli ultimi anni.

Sabrina Salerno ha infine dichiarato: “Per liberarmi di lui gli proposi di riconoscergli a vita una percentuale sui miei cachet. Rifiutò. […] Mi avevano fatto il vuoto intorno: un cordone sanitario che mi controllava e teneva lontano tutti. Ero giovane e completamente sola, mi è mancato il coraggio di partire per gli States“.