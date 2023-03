D’Alessandro: “Il Napoli farà una plusvalenza mai verificatasi nel calcio italiano”

Massimo D’Alessandro ha parlato ai microfoni di “Giochiamo d’anticipo” su Tele Vomero, commentando l’attuale andamento del Napoli e non solo

Il giornalista di Radio CRC è stato ospite a Tele Vomero, dove ha parlato dell’attuale periodo del Napoli. I partenopei stanno vivendo un’ottima situazione di campo. È partito parlando dell’ultima sfida: “Nel match con l’Atalanta il Napoli ha fatto le stesse cose viste con la Lazio, ma con maggiore determinazione, velocità e un pizzico di qualità in più. La squadra di Sarri al ‘Maradona’ disputò un’ottima gara. Quota Scudetto? Non ho ancora fatto dei calcoli, ma mi piacerebbe che il tricolore arrivasse in casa. Il match contro la Salernitana sarebbe l’ideale, si tratterebbe di un derby e di una festa nella festa”.

Possibile festa scudetto, invece la Champions…

Poi continua dicendo: “Arrivasse lo Scudetto in quella occasione ci sarebbe un record, nessuna squadra ha mai vinto lo Scudetto con sette giornate di anticipo. Mercato in uscita del Napoli? La cessione di Kvaratskhelia, quando avverrà, rappresenterà sicuramente la più grande plusvalenza mai verificatasi nel calcio italiano”.

La Champions League può essere un altro obiettivo per i partenopei, che a questo punto non devono darsi limiti: “Ai tedeschi mancheranno Kolo Muani, il loro miglior giocatore, e anche Lindstrom. Non sarà una gara facile ma gli azzurri sono favoriti, nei quarti mi piacerebbe trovare il Milan che è stato nettamente distanziato in campionato. I rossoneri in Europa hanno mostrato qualità, ma il Napoli è nettamente più forte”. Sarà un finale di stagione incandescente, con il Napoli impegnato su più fronti.