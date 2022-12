Dalla Francia: anche il PSG su Vlahovic, ecco la risposta

La Juventus si sarebbe trovata recapitata un’offerta dal Paris Saint Germain per Dusan Vlahovic. I bianconeri avrebbero risposto negativamente

Periodo non propriamente roseo per Dusan Vlahovic e la Juventus, sia fuori che dentro al campo. Il calciatore sta vivendo un momento decisamente no, con la riabilitazione post pubalgia che sembra poter protrarsi.

Oltre al momento dato dall’infortunio, sembra esserci la possibilità che il calciatore saluti a fine stagione. Su di lui ci sono varie squadre, con anche alcune voci dalla Francia ora. La Juventus sembra però essere chiara: il serbo non parte. Il giocatore è al centro del progetto.

Il PSG si è fatto avanti

La notizia arriva dalla Francia. Il Paris Saint Germain si sarebbe fatto avanti in questi giorni per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo interessa ai campioni di Francia, che avrebbero intenzione di fare più di un’offerta per lui.

La Juventus, però, sarebbe stata già chiara: il calciatore non si cede, neppure davanti ad offerte irrinunciabili. Potrebbe comunque accadere, specialmente perché – lo sappiamo – i soldi non fanno mai male.

Il calciatore serbo potrebbe risultare in una ottima plusvalenza per i bianconeri, che si ritrovano a vivere un momento pessimo a livello economico. Le situazioni extra campo stanno condizionando questa parte di stagione, con l’avvio in campionato che potrebbe ritrovarsi ad essere colmo di malumori. Il mercato di gennaio sarà uno spartiacque e ci farà capire se i bianconeri potranno fare qualcosa di concreto o se cederanno qualcuno. Intanto il mondiale in Qatar continua, con i bianconeri che continuano a guardare per eventuali occasioni.