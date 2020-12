Dalla Francia, Di Maria proposto alla Juventus: i bianconeri ci pensano

Importante indiscrezione di mercato riportata stamani dalla Francia, Angel Di Maria, esterno d’attacco classe 1988 del Paris Saint-Germain e della nazionale argentina, sarebbe stato offerto alla Juventus.

Di Maria è in scadenza di contratto con il club francese e a fine stagione lascerà probabilmente Parigi. Un’occasione ghiotta per i club europei di accaparrarsi un giocatore di assoluto valore a costi contenuti.

L’argentino, nonostante non sia più giovanissimo (il 14 febbraio compirà 33 anni), è in grado di assicurare ancora prestazioni di alto livello, come dimostrano le 4 reti e i 6 assist in 12 presenze tra Ligue 1 e Champions League.

Dalla Francia danno il direttore sportivo Paratici interessato all’operazione, con la Juventus che starebbe riflettendo sulla possibilità di ingaggiare il giocatore nei prossimi mesi.

La Juve dovrà prendere una decisione in fretta, l’interesse dei club europei si fa sempre più insistente e la concorrenza aumenta. Paratici dovrà muoversi in breve tempo se vorrà portarsi avanti nella corsa al giocatore.