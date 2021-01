Dalla Francia, Dybala nel mirino del PSG per l’estate

Paulo Dybala al centro di numerose voci di mercato. Il numero dieci della Juventus è in scadenza di contratto nel giugno 2022 e le difficoltà nel trovare l’intesa per il rinnovo con il club di Agnelli mettono in dubbio il suo futuro a Torino.

Il presidente della Juve qualche settimana fa ha dichiarato che la società ha già messo sul piatto un’importante offerta che gli permetterebbe di rientrare tra i 20 calciatori più pagati in Europa e attende una risposta dal giocatore.

Al momento, però, l’intesa ancora non è stata raggiunta, per questo nel mese di febbraio sono in programma nuovi incontri tra le parti per decidere il da farsi. Nel frattempo l’interesse dei top club si fa sempre più insistente.

Stando a quanto riporta stamani in Francia “Le10Sport“, l’attaccante argentino sarebbe finito sul taccuino del Paris Saint-Germain, con il tecnico Pochettino che starebbe spingendo per portarlo a Parigi al termine della stagione.

Le principali alternative al gioiello della Juventus sarebbero Sergio Aguero del City e Harry Kane del Tottenham.