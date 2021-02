Dalla Francia, Juventus sulle tracce di Florenzi: i dettagli

Il terzino ex Roma potrebbe tornare in Italia a fine stagione

Alessandro Florenzi nel mirino della Juventus. Il terzino sta disputando un’ottima stagione con la maglia del Paris Saint-Germain e stando a vari media francesi avrebbe attirato l’interesse dei bianconeri.

L’esterno della nazionale italiana è approdato dalla Roma al club parigino nella scorsa estate in prestito per 500mila euro, ma nell’accordo è previsto il diritto di riscatto per una cifra vicina ai 9 milioni di euro.

Il PSG al momento è soddisfatto delle prestazioni del giocatore e vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo. Possibile però che, qualora arrivassero offerte di quelle importanti, possa rivenderlo al miglior offerente.

La Juventus segue Florenzi dai tempi della Roma, già in passato ha fatto qualche tentativo ma senza successo. I bianconeri in estate rinforzeranno le corsie esterne di difesa e l’ex giallorosso potrebbe tornare d’attualità.

Il PSG, dal canto suo, potrebbe cedere il giocatore in caso di arrivo di David Alaba, terzino in scadenza di contratto con il Bayern Monaco che dalla prossima estate si libererà a costo zero.