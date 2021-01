Dalla Germania, Bayern non intenzionato a riscattare Douglas Costa: il brasiliano verso il ritorno alla Juve

La nuova avventura di Douglas Costa con la maglia del Bayern Monaco potrebbe terminare nei prossimi mesi. Stando a quanto si apprende dalla stampa tedesca, i bavaresi al momento non sarebbero intenzionati ad acquistare il giocatore a titolo definitivo.

Un problema non da poco per la Juventus, che a fine stagione si ritroverà il giocatore sul groppone. Gli estimatori in Liga e in Premier League non mancano, ma al momento nessuno è disposto ad investire cifre importanti per il brasiliano, soprattutto considerando l’ingaggio da circa 6 milioni l’anno.

Che ci fossero dubbi sul riscatto da parte del Bayern era emerso qualche settimana fa dalle parole di Karl Heinze Rummenigge, dirigente del club tedesco, nel corso della trasmissione Mediaset Tiki Taka:

“Douglas Costa? Non abbiamo ancora deciso ma siamo molto contenti di lui. È molto bravo sia in campo che fuori dal campo. Ma non sapremo ancora quello che faremo sul mercato anche perché questa pandemia ha stravolto tutto”.

Douglas Costa, dunque, si avvia verso il ritorno a Torino a fine campionato. Alla Juve il compito di piazzare il giocatore.