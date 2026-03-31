Dalla Germania: il Napoli segue un promettente talento conteso con il Milan

Durante questa pausa Nazionali, spunta un nome nuovo per il calciomercato del Napoli che arriva direttamente dalla Germania: si tratta di Mert Komur, promettente trequartista classe 2005 attualmente dell’Augsburg.

Secondo quanto riportato da Sky Germania, il club partenopeo segue il giocatore già da tempo, monitorandone con costanza i progressi. Non si tratta dunque di un interesse recente, ma di un profilo presente da mesi nei radar degli osservatori azzurri, che ne apprezzano qualità tecniche e margini di crescita.

Komur è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio tedesco giovanile, grazie alla sua visione di gioco, alla capacità di inserirsi tra le linee e a un buon fiuto per il gol. Caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto al ruolo di trequartista moderno, sempre più richiesto nel calcio europeo.

Tuttavia, il Napoli non è l’unico club sulle tracce del giovane talento. Anche società importanti come il Milan, il PSV e il Porto hanno mostrato interesse concreto, rendendo la corsa al giocatore decisamente competitiva.

La sfida per assicurarsi Komur si preannuncia quindi intensa. Il Napoli dovrà muoversi con strategia e tempestività se vorrà battere la concorrenza e portare a casa uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.