Dalla Germania: Napoli su Stones, ma c’è il rischio di essere superati

Il nome di John Stones entra tra le possibili idee di mercato del Napoli. Il difensore inglese del Manchester City, reduce da stagioni ricche di successi in Premier League e in Europa, potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per il club azzurro in vista della prossima stagione

Napoli vigile

Secondo le ultime indiscrezioni, Stones sarebbe stato proposto anche al Napoli. Al momento non esiste una trattativa concreta, ma la situazione resta da monitorare. La società partenopea sta valutando diverse soluzioni per rinforzare il reparto difensivo e l’esperienza internazionale del centrale inglese è un aspetto che non passa inosservato.

L’eventuale operazione, però, non si presenta semplice. Il principale ostacolo riguarda l’ingaggio del giocatore, decisamente elevato rispetto ai parametri economici del club. Proprio per questo motivo, un eventuale affondo dipenderà anche dalla disponibilità del calciatore e del Manchester City a trovare una formula sostenibile per tutte le parti.

Non solo Napoli

Sul difensore, inoltre, non c’è soltanto il Napoli. L’Everton, club nel quale Stones è cresciuto e si è affermato prima del trasferimento al Manchester City, segue con attenzione gli sviluppi e potrebbe tentare di riportarlo a casa. Anche Bayern Monaco, Juventus e Marsiglia osservano la situazione, considerando il centrale inglese un profilo di grande esperienza che potrebbe rivelarsi prezioso per rinforzare i rispettivi reparti arretrati.