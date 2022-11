Dalla Russia: Bologna e Torino su Shomurodov

Su Shomurodov ci sarebbero ben due squadre: la Roma ha intenzione di cederlo, con Bologna e Torino alla finestra per provare a prenderlo

Ormai ne parlano ovunque: la Roma vuole privarsi al più presto di Eldor Shomurodov. Il giocatore non sta rendendo come sperato e i 20 milioni spesi quasi due anni fa non sono stati ripagati.

Lì davanti c’è ormai il pienone, con Tammy Abraham e Andrea Belotti come comprimari nel ruolo di prima punta. Il giocatore ex Genoa non sta giocando così tanto e a gennaio potrebbe fare i bagagli. Già da quest’estate c’è stato qualche movimento, ma nulla di concreto.

Torino e Bologna alla finestra

Sul calciatore si sono già mosse Torino e Bologna, che sono pronte per provare a prenderlo per i rispettivi attacchi. In vantaggio sembrano esserci i granata, che devono ancora sostituire Andrea Belotti andato proprio alla Roma. Il Bologna lì davanti ha Zirkzee e Arnautovic, ma ci sarebbe la voglia di aggiungere un’altra punta.

L’attaccante olandese non convince poi così tanto, con 6 partite 1 gol e 1 assist a tabellino. Si cerca qualcuno che possa dare di più, anche se Zirkzee è un giocatore che, pian piano, potrebbe far meglio essendo ben più giovane.

Intanto Shomurodov scalpita ed è pronto ad una nuova avventura, con la Roma pronta a lasciarlo partire anche in prestito a patto che vi sia un obbligo di riscatto. I giallorossi vogliono privarsi del cartellino e cercare di reinvestire potenziali soldi in altri reparti. Primariamente c’è da coprire la difesa, con Mourinho che ha bisogno di rinforzi.