Dalla Spagna: Ancelotti vuole Locatelli

Anche il Real Madrid di Ancelotti vorrebbe Manuel Locatelli. Il calciatore piace anche all’Arsenal, ma la Juventus non vuole privarsene

Manuel Locatelli è nel mirino di varie squadre di Premier League da tempo, con la Juventus che però non sembra intenzionata a privarsi di lui. Il bianconero è tra i profili preferiti da Massimiliano Allegri per il centrocampo, nonostante un inizio di stagione in cui non sembrava rientrare nei suoi ranghi.

Il calciatore, non lo ha mai nascosto la società, piace all’Arsenal che sembra intenzionato a fare altre offerte alla Juventus nelle prossime sessioni di mercato. I bianconeri, pero, dovranno vedersela con un altro pericolo. Infatti, il Real Madrid sarebbe disposto a spendere soldoni per il calciatore ex Milan.

L’agente sulla questione

Qualche settimana fa l’agente di Locatelli ha parlato della situazione in cui è coinvolto il suo assistito. Ha detto: “Lui è sicuramente un giocatore importante nell’economia della Juventus e il club ha sempre avuto grande apprezzamento nei suoi confronti. Così come lo staff tecnico e i compagni. Manuel è cresciuto molto in questi anni e le sue qualità sono venute fuori“.

Sul mercato ha detto: “Sappiamo che Manuel è nei progetti futuri del club bianconero e questo per noi è motivo di orgoglio: a tempo debito valuteremo tutto con calma e serenità. È vero che ci sono state delle buone opportunità dall’Inghilterra, nella scorsa estate. Ma il giocatore è legato alla Juventus e non ha mai pensato di andare via“. Il giocatore dunque potrebbe non muoversi da Torino.