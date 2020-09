Dalla Spagna, Barcellona su Dybala: offerta da 80 milioni più il cartellino di Suarez

Clamorosa indiscrezione di mercato riportata nelle ultime ore in Spagna, secondo il noto portale Don Balòn il Barcellona farebbe sul serio per Paulo Dybala, attaccante della Juventus e della nazionale argentina.

I catalani sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra vicina agli 80 milioni di euro più il cartellino di Luis Suarez, centravanti escluso dal progetto tecnico di Koeman e tra gli obiettivi della Juve per il reparto avanzato.

Dybala in queste settimane sta trattando il rinnovo con i bianconeri, ma l’intesa è ancora distante. Ecco perché il club spagnolo proverà ad inserirsi e a convincere il giocatore a trasferirsi a Barcellona.

In blaugrana Dybala avrebbe un ruolo di primissimo piano, soprattutto in virtù del probabile addio di Leo Messi. La Juve nel frattempo riflette anche sulla questione Suarez. L’attaccante uruguaiano è in trattativa con il Barça per liberarsi a parametro zero, ma chiede una buonuscita da 25 milioni di euro.

Possibile che, qualora rescinda con i catalani, la Juve proverà a strappare solo l’attaccante, rifiutando l’offerta per Dybala, ritenuto uno dei pilastri della squadra per il presente e per il futuro.