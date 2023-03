Dalla Spagna: Barcellona su Dybala

Il giocatore ha una clausola non troppo elevata e che i catalani potrebbero pagare senza problemi nonostante i problemi economici

Paulo Dybala è stato uno degli acquisti di punta della Roma per questa stagione: l’argentino è arrivato a costo zero dopo aver terminato il suo contratto con la Juventus, con il tecnico portoghese José Mourinho che è riuscito ad assicurarsi i servizi di un giocatore di altissimo livello senza dover pagare una tassa di trasferimento, in un affare che prevedeva una ridicola clausola di rescissione nel contratto dell’attaccante.

Dybala ha una clausola rescissoria di 12 milioni di euro per l’estero, circa 20 per l’Italia, il che lo rende una delle nuove opzioni del Barcellona per rinforzare la propria linea di attaccanti a basso costo per la prossima stagione, in una mossa abbordabile vista l’attuale situazione economica, che impedisce di fare grandi investimenti prima di liberare un certo numero di giocatori, con l’opzione di Dybala che rappresenta un’alternativa molto interessante visto il rapporto qualità-prezzo del momento.

Rivali molto agguerriti

Come abbiamo detto, il Barcellona non è l’unica squadra interessata ad acquisire i servizi di Dybala per la prossima stagione, in quanto Manchester United e Inter Milan sarebbero in grande vantaggio rispetto alla squadra biancorossa, che, se vuole avere una reale possibilità di acquisire i servizi del calciatore argentino, deve organizzarsi al più presto, altrimenti potrebbe arrivare tardi nella corsa al giocatore che si candida ad essere uno dei principali protagonisti del prossimo mercato estivo. Il calciatore sembra volenteroso di restare nella capitale, ma mai dire mai. Un’offerta giusta e potrebbe partire.