Dalla Spagna, Bernardeschi chiama il Barcellona: rapporto non positivo con Ronaldo

L'esterno non sarebbe in ottimi rapporti con CR7 e vorrebbe lasciare la Juve. L'indiscrezione

Tra i giocatori in uscita dalla Juventus nella prossima estate c’è Federico Bernardeschi. L’esterno non è mai riuscito ad entrare in pianta stabile nell’undici di Maurizio Sarri, complice la folta concorrenza nel reparto avanzato e le caratteristiche che lo renderebbero inadatto al tipo di gioco richiesto dal tecnico.

Sarri ad inizio stagione ha provato a sperimentare: l’ha impiegato da trequartista alle spalle delle due punte, poi da mezzala e infine da esterno d’attacco. Ma ad eccezione di qualche raro spunto, l’ex Fiorentina ha spesso deluso le aspettative.

Con l’arrivo di Kulusevski dal Parma la situazione è destinata a peggiorare e l’addio al termine del campionato pare la soluzione più ovvia, soprattutto in vista degli Europei del 2021. Appuntamento a cui Bernardeschi non vuole assolutamente mancare. Per rientrare tra i convocati del ct Mancini servirà trovare un club che lo rilanci e gli permetta di trovare continuità.

INDISCREZIONE – Stando a quanto riporta in Spagna Don Balòn, Bernardeschi nelle ultime ore si sarebbe offerto al Barcellona, club che l’ha seguito anche nella sessione invernale di mercato. Il portale aggiunge che alla base della volontà di lasciare la Juventus ci sarebbe anche il rapporto non eccellente con Cristiano Ronaldo.

Il club bianconero per lasciarlo andare chiede circa 40 milioni di euro, stessa cifra pagata alla Fiorentina per acquistarlo due stagioni e mezzo fa.